Ле Пен выступила с резкой критикой России

В заявлении, опубликованном в субботу, 19 сентября, два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла заняли твёрдую позицию в отношении Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL.

Марин Ле Пен и Жордан Барделла утверждают, что Россия не может "рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику" Франции "с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления", осуждая враждебные действия Москвы.

"Ни одна провокация, ни одна секретная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению Россией своих военных целей в Украине", – добавили они.

Это заявление появилось на следующий день после встречи в Елисейском дворце, на которой присутствовал Жордан Барделла и которая была призвана проинформировать политические силы о геополитических кризисах, с которыми сталкивается Франция.

Ле Пен, лидирующая в президентской гонке по результатам опросов, регулярно подвергается критике со стороны оппонентов за позиции, которые считаются примирительными по отношению к российскому правителю.

Политики заявили, что решительно осуждают решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают в России, таких как Nestlé и Auchan, – "враждебный акт", который "непосредственно подрывает интересы и права наших компаний".

Они также заявили, что "поддерживают все меры, необходимые для укрепления безопасности нашей стратегической инфраструктуры", после того как президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 18 сентября, объявил, что поручил правительству подготовить план защиты критически важной инфраструктуры от российских гибридных атак.

Признавая "ухудшение ситуации с безопасностью", о котором сообщили политическим силам, Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявляют, что "Франция не может (...) оставить безнаказанными любые враждебные действия, совершенные на её территории, против её инфраструктуры, её стратегических интересов или её народа".

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Стоит также отметить, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.