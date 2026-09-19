Генеральный инспектор Бундесвера избран председателем Военного комитета НАТО
Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Карстен Бройер был избран будущим председателем Военного комитета НАТО.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Национальные военные представители альянса избрали 61-летнего генерала на эту должность во время заседания в Копенгагене. Бройер сменит адмирала Каво Драгоне, занимавшего эту должность с 2025 года.
Бройер победил в соревновании с начальником штаба Канады Дженни Кариньян, которая, в случае избрания, стала бы первой женщиной во главе Военного комитета. Он должен сменить нынешнего председателя в июле 2027 года.
"На посту генерального инспектора генерал Бройер продемонстрировал стратегическое предвидение и сыграл решающую роль в реструктуризации Бундесвера", – прокомментировал выборы федеральный министр обороны Борис Писториус.
"Теперь он посвятит все свои силы и опыт НАТО, которое стоит перед большими, историческими вызовами", – добавил он.
Бройер поблагодарил "за доверие, которое мне оказали". "Поддержка начальников штабов наших союзников по НАТО очень много для меня значит. Перед нами стоят большие задачи в рамках альянса – ради нашей безопасности и мира в Европе и за ее пределами", – заявил он.
В качестве председателя Военного комитета с середины следующего года его задачей будет объединять мнения всех государств-членов и предоставлять Альянсу обоснованные военные рекомендации. "С большим уважением к этой задаче я с нетерпением жду эту ответственную и важную должность и возможности вместе с нашими союзниками взять на себя ответственность за мир и свободу в нашем Альянсе", – сказал Бройер.
Председатель Военного комитета, наряду с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR), считается одной из самых влиятельных военных фигур в НАТО. Он является главным военным советником Генерального секретаря и звеном, через которое совместные рекомендации начальников штабов всех государств-членов НАТО направляются в политические органы, принимающие решения. Кроме того, через него директивы и указания Военного комитета передаются стратегическим командующим НАТО и генеральному директору Международного военного штаба.
Последним немцем, занимавшим эту должность, был генерал Харальд Куят. Ранее он также был генеральным инспектором Бундесвера и занимал пост председателя Военного комитета с июля 2002 года по июнь 2005 года.
Избрание генерала Броера также рассматривается в альянсе как знак благодарности за недавний значительный вклад Германии в укрепление оборонного потенциала Европы. По данным НАТО, Германия в настоящее время занимает первое место в Европе по объему расходов на оборону – около 125 млрд евро, а с этого года она занимает больше руководящих постов в военной командной структуре альянса, чем Соединенные Штаты.
В ближайшие месяцы министру обороны Писториусу предстоит принять решение о том, кто заменит Бройера на посту военного руководителя Бундесвера. В последние месяцы ведущим кандидатом является генерал Кристиан Фройдинг, который чуть больше года занимает должность инспектора сухопутных войск. Фройдинга считают близким доверенным лицом Писториуса; до того, как занять должность инспектора, он возглавлял стратегически важный штаб в министерстве, который координирует военную поддержку Украины. С тех пор Фройдинг активно внедряет структурные преобразования в армии.
Стоит отметить, что Бройер ранее заявлял, что Европе нужна определенность со стороны США в отношении военного сотрудничества.
Он также высказывал мнение, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.