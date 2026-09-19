Лидер популистской румынской партии SOS Romania и известная своими скандальными выходками Диана Шошоаке в эфире российского пропагандистского канала пожаловалась на политиков, которые перекрывают румынам воду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Прямо из самого сердца Европейского Союза, из Брюсселя, лидер SOS Romania вышла в прямой эфир на Russia Today. Она заявила, что жандармы без веской причины напали на депутатов SOS и протестующих.

"В румынской столице мы видим диктатуру Европейского Союза, которую навязывают Румынии все эти политические партии, управляющие всей страной. И когда мои депутаты из партии SOS Romania, которые находятся в оппозиции – единственной оппозиции в Румынии, – вышли на улицы и защищали протестующих, в тот же момент полиция и жандармы начали применять слезоточивый газ и избивать их", – заявила лидер партии.

Далее её речь доходит до предела абсурда. Например, она заявила, что румыны умирают от жажды, потому что им перекрывают доступ к воде из гор.

"Вот она, так называемая демократия Европейского Союза: избиения, рабство, слезоточивый газ, и они хотят, чтобы население было рабами. Это просто невероятно. Люди голодают, поверьте мне. А теперь политики, находящиеся у власти, перекрывают воду. Вы можете себе это представить? Они едут в горы, перекрывают воду и отводят её в свои компании. Что это такое? Это безумие", – добавила Шошоаке.

Стоит отметить, что она также появилась в эфире телеканала Russia Today после того, как российский дрон попал в жилой дом в Галаце. Тогда она обвинила НАТО и Европейский Союз в том, что они хотят заставить Румынию напасть на Россию.

"Это еще одна попытка не только Зеленского, но и НАТО и Урсулы фон дер Ляйен подтолкнуть Румынию к нападению на Россию и войне. (...) Мы играем важную стратегическую роль, но это не означает, что Европейский Союз и НАТО могут сделать нас своими рабами и заставить гибнуть в их интересах", – заявила она.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными высказываниями и поступками, в том числе направленными против Украины.

В апреле Европарламент снял депутатский иммунитет с Шошоаке по ходатайству Румынии, где ей предъявляют ряд обвинений.

В июне Шошоаке была в числе немногих "европейских" гостей на Петербургском международном экономическом форуме и выступала там; в МИД Румынии раскритиковали её поездку.