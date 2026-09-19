У сотрудника партии "Альтернатива для Германии" провели обыски накануне выборов в Берлине

В квартире сотрудницы лидера списка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на выборах в земельный парламент Берлина Кристин Бринкер полиция провела обыски.

Об этом сообщила прокуратура Берлина, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Обыски состоялись за несколько дней до выборов в земельный парламент Берлина, где, по данным социологических опросов, "АдГ" с показателем поддержки около 20 процентов идет наравне с ХДС и Левой партией.

По данным прокуратуры, 48-летнего мужчину подозревали в нарушении законодательства о взрывчатых веществах и оружии. Однако после обысков доказательств, которые бы "подтверждали это обвинение", обнаружено не было. Зато правоохранители изъяли другие предметы, которые должны пройти криминалистическую экспертизу.

Согласно данным СМИ, в квартире мужчины следователи обнаружили наркотики и нацистские сувениры.

В "АдГ" уже прокомментировали это дело. По данным Bild, Кристин Бринкер отметила, что её сотрудник "просто коллекционер", а у неё никогда не было оснований полагать, что он придерживается таких взглядов.

Местные выборы 20 сентября состоятся в Берлине, а также в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Ранее Reuters стало известно, что главный экономический представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.