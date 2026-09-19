Сибига: наш общий европейский дом – не место для "русских домов"

Украина официально обратилась к правительствам всего мира с просьбой признать угрозу, которую сеть так называемых "русских домов" представляет для их национальной безопасности.

Об этом глава МИД Андрей Сибига сообщил в X, передает "Европейская правда".

Министр предупредил, что Россия ведет глобальную борьбу за умы людей с помощью всеобъемлющей сети инструментов и каналов, в частности "Россотрудничества" и так называемых культурных центров "Русский Дом". По его словам, фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

"Мы одобряем меры, принятые властями по всей Европе для блокирования этих сетей, в частности в Германии, где вчера в Берлине был закрыт "Русский дом" после многих лет пагубного влияния", – написал Сибига.

"Наш общий европейский дом – не место для "российских домов", которые распространяют военную пропаганду и активно работают над подрывом мира в Европе", – добавил он.

Однако, как отметил министр, некоторые из этих центров дезинформации продолжают действовать как минимум в семи европейских странах.

"Украина официально обратилась к правительствам всего мира с просьбой признать угрозу, которую эта сеть представляет для их национальной безопасности. Мы привели аргументы в пользу ограничения их деятельности и полного закрытия", – написал министр.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла, аналогично поступили многие европейские столицы.

В МИД РФ пригрозили Берлину "достойным ответом" и вызвали временного поверенного по делам Германии в Москве.

Министерство иностранных дел России распорядилось закрыть генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге до 18 сентября. Его сотрудникам также было предложено покинуть страну.

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