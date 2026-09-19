Президент Латвии: Европа отстает в сфере дронов и не сможет отразить ракетную атаку

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечает, что война с использованием дронов в Украине развивается "молниеносно" и что меры по подготовке к воздушной войне могут утратить актуальность уже к следующему году.

Об этом латвийский президент сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс предупредил, что Европа не успевает за развитием технологий беспилотников и воздушной войны в Украине, а также подчеркнул, что большинство стран НАТО не смогут отразить атаку российских ракет в случае расширения конфликта.

"Мы видим, что системы противовоздушной обороны, защиты от дронов и противоракетной обороны испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. У Украины есть такие проблемы. У всей Европы и НАТО есть такие проблемы", – сказал он.

По словам президента, если Россия решит запустить несколько ракет по европейской территории, "сегодня для многих стран это станет серьёзным вызовом, с которым будет трудно справиться".

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна тоже располагает данными о том, что Россия готовит гибридные атаки против союзников Украины.