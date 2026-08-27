Фон дер Ляйен едет в Гренландию и подпишет там декларацию

6–7 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершит визит в Гренландию, где подпишет совместную декларацию.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг, 27 августа.



Председатель Еврокомиссии посетит Гренландию 6–7 сентября.



"В ближайшие воскресенье и понедельник председатель (Еврокомиссии) отправится в Гренландию, где встретится с премьер-министром Гренландии (Йенсом-Фредериком) Нильсеном, премьер-министром Дании (Метте) Фредериксен и премьер-министром Фарерских островов (Бейниром) Йоханнесеном", – сказала Пиньо.



Она добавила, что по случаю визита председатель фон дер Ляйен подпишет Совместную декларацию ЕС-Гренландия.



"Этот визит подчеркивает приверженность Европы Арктике, ее безопасности и сотрудничеству – ключевому приоритету для Европейского Союза", – отметила главный представитель Еврокомиссии.



Известно, что фон дер Ляйен во время визита будут сопровождать комиссар Йозеф Сикела и специальный советник по вопросам отношений ЕС с Арктикой Юрке Катайнен.



Как сообщала "Европейская правда", в июле Дональд Трамп по прибытии в Анкару заявил, что Гренландия должна быть под контролем США, а не Дании. В тот же вечер глава правительства Дании Метте Фредериксен отвергла заявления Трампа относительно контроля над Гренландией.



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