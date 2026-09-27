Румыния сообщила о вторжении в воздушное пространство, была задействована авиация

Ночью 26 сентября неизвестная цель нарушила воздушное пространство Румынии, в воздух были подняты истребители союзников.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в X, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, система радиолокационного наблюдения Минобороны обнаружила воздушную цель, которая двигалась в районе поселка Килия-Веке вблизи речной границы с Украиной.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере уезда Тулча. В 23:32 было отправлено сообщение RO-Alert.

Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, находящихся на боевом дежурстве в составе Усиленной воздушной полиции, и вертолет IAR-330 SOCAT ВВС Румынии поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Цель в течение нескольких минут находилась в воздушном пространстве страны, пролетая по траектории, почти параллельной рукаву реки Килия. Радиолокационный сигнал от объекта исчез в районе Пардины.

Воздушная тревога была отменена в 00:48.

В это время Воздушные Силы ВС Украины сообщали о группе российских дронов, движущихся в направлении Измаила в Одесской области.

Утром 26 сентября на пляже в румынском городке Аджиджа был найден фрагмент дрона.

Сообщалось, что в ночь на 26 сентября Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы страны.

В тот же день на фоне российских атак на Украину неизвестный летательный аппарат незаконно вторгся в воздушное пространство Молдовы.