Фон дер Ляєн їде у Гренландію і підпише там декларацію

6-7 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здійснить візит до Гренландії, де підпише спільну декларацію.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у четвер, 27 серпня.

Президентка Єврокомісії відвідає Гренландію 6-7 вересня.

"У наступні неділю та понеділок президентка (Єврокомісії) вирушить до Гренландії, де зустрінеться з прем’єр-міністром Гренландії (Єнсом-Фредеріком) Нільсеном, прем’єр-міністеркою Данії (Метте) Фредеріксен та прем’єр-міністром Фарерських островів (Бейніром) Йоганнесеном", – сказала Піньо.

Вона додала, що з нагоди візиту президентка фон дер Ляєн підпише Спільну декларацію ЄС-Гренландія.

"Цей візит підкреслює відданість Європи Арктиці, її безпеці та співпраці – ключовому пріоритету для Європейського Союзу", – наголосила головна речниця Єврокомісії.

Відомо, що фон дер Ляєн під час візиту супроводжуватимуть комісар Йозеф Сікела та спеціальний радник з питань відносин ЄС з Арктикою Юрке Катайнен.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Дональд Трамп після прибуття до Анкари заявив, що Гренландія має бути під контролем США, а не Данії.

Того ж вечора очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

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