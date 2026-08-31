Почему исландцы отказались от вступления в ЕС и кто изменил мнение в последний момент

Исландия решила сохранить статус-кво в отношениях с Европейским союзом, которые она выстраивала на протяжении десятилетий как член Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны.

29 августа почти 53% избирателей этого островного государства на севере Европы выступили против того, чтобы даже пытаться договориться о выгодных для страны условиях членства.

Этот результат закрыл вопрос о членстве в обозримом будущем.

О том, как исландцы проголосовали против вступления в ЕС, почему агитация правительства не сработала и каких последствий следует ожидать, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Исландцы сказали "нет" членству в ЕС: почему страна выбрала стабильность, а не безопасность. Далее – краткое изложение статьи.

Высокая явка в день референдума показала, что результат "нет" стал реальным выбором граждан. Речь не идет о безразличии избирателей, когда люди не идут на участки, а решение принимается голосами страстного меньшинства.

Исландцы понимали, что на кону – будущее их страны.

После референдума премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир четко дала понять, что нынешнее правительство не будет возвращаться к вопросу о вступлении.

По её словам, это не отход от ЕС, а сохранение статус-кво.

Особенность исландской (как и норвежской) ситуации и одно из многих её отличий от Украины – то, что, находясь за пределами ЕС, она имеет беспрецедентно высокий уровень интеграции с блоком.

И это принципиально осложнило кампанию "за".

Правительству и сторонникам вступления в ЕС приходилось отвечать на сложный вопрос: зачем нужна более глубокая интеграция, если исландцы уже сейчас, без членства, получают значительную часть преимуществ от европейского рынка? Сложности добавляло то, что остальные "условные 25%" интеграции охватывают наиболее чувствительные сферы – рыболовство, сельское хозяйство, таможенную политику и валюту.

В лагере противников переговоров одним из ключевых вопросов стал вопрос о рыбном промысле. Для Исландии рыболовство – это не просто важная отрасль экономики, а часть национальной идентичности.

К этому добавлялись опасения за будущее сельского хозяйства и энергетики – сфер, в которых Исландия в настоящее время сохраняет гораздо больший контроль, чем имела бы в случае вступления в ЕС.

В целом кампания "нет" – которую обозреватели оценивают как гораздо лучше профинансированную, чем кампания "да", – представляла голосование как выбор между сохранением нынешней модели отношений с ЕС и передачей Брюсселю части полномочий.

Лагерь "нет" объединил прежде всего рыболовецкий сектор, фермеров и избирателей в сельских районах.

К ним присоединились правые и евроскептические политические силы, которые делали акцент на "сохранении национального суверенитета".

А в последние месяцы резко возросла доля молодежи, выступающей против переговоров с ЕС.

Сторонники переговоров, в частности, пытались вывести дискуссию за пределы традиционного спора о рыбе и суверенитете в более широкий контекст безопасности.

Совершенно очевидно, что для Европейского Союза исландский референдум стал упущенной историей успеха. Вступление Исландии позволило бы подчеркнуть привлекательность европейского проекта и дать импульс расширению.

И неудивительно, что такое развитие событий стало подарком для евроскептиков. Результаты референдума приветствовали лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж.

Соображения исландцев о безопасности отошли на второй план. Но жизнь может актуализировать соображения безопасности и убедить скептиков – конечно, если к тому времени референдум ещё будет иметь смысл.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Исландцы сказали "нет" членству в ЕС: почему страна выбрала стабильность, а не безопасность.