В Литве отреагировали на заявление Трампа о соглашении с Беларусью

Литву не информировали о подготовке соглашения между администрацией США и Беларусью о закупке белорусских калийных удобрений, однако Вильнюс не изменит своей позиции в отношении санкций против Минска.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас, цитирует LRT.

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма подчеркнул, что ни Литва, ни Европейский Союз в целом не планируют отменять санкции против Беларуси.

"У нас нет никаких оснований сегодня отменять санкции против Беларуси. Это общая позиция не только Литвы, но и Европейского Союза. И эти санкции действуют до конца февраля", – заявил Мотузас.

Он признал, что Литва не может повлиять на договоренности между США и Беларусью о закупке у Минска калийных удобрений. По словам депутата Сейма, пока рано подробно комментировать возможное соглашение.

"Конечно, мы не можем сегодня повлиять на решение или договоренность Соединённых Штатов Америки о закупке удобрений из Беларуси. Время покажет, как Соединённым Штатам Америки удастся договориться о закупке удобрений из Беларуси", – отметил политик

Мотузас подчеркнул, что Литва не меняет своей позиции в отношении авторитарного режима Александра Лукашенко. Он также напомнил, что Минск по-прежнему поддерживает войну России против Украины, а Литва и другие соседние государства постоянно подвергаются различным гибридным атакам со стороны Беларуси.

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над "масштабной" сделкой по закупке калийных удобрений из Беларуси.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения, – "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на Украину, требуя снятия ограничений в отношении белорусских удобрений, которые имеют важное значение для финансирования режима.