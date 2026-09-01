"ЕвроПравда" узнала, что требует Венгрия в обмен на открытие кластеров для Украины

Венгрия готова согласиться на открытие следующих переговорных кластеров для Украины, если Киев продемонстрирует прогресс по защите прав венгерского национального меньшинства в Украине.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.



Венгрия требует от Украины продвижения с выполнением обещаний относительно венгерского меньшинства, прежде чем Будапешт разблокирует открытие кластеров.



Дипломатические источники "ЕвроПравды" в Совете ЕС рассказали, что представитель Венгрии во время обсуждения планов по открытию кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы заявил, что Будапешт готов двигаться дальше, но только если Украина сделает шаги вперед в выполнении двусторонней договоренности по защите прав национальных меньшинств.



До того времени сдвигов по открытию кластеров не будет, добавила венгерская сторона.



Как сообщала "Европейская правда", на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во вторник, 1 сентября, Венгрия снова отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины.



Предыдущая попытка утвердить результаты скрининга 22 июля 2026 года также была провалена из-за позиции Венгрии, которая была готова дать "зеленый свет" только продвижению вперед по кластеру №3 и только для Молдовы.



Напомним, в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывают на "после лета".



Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2-6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.



Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.