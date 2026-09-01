"ЄвроПравда" дізналася, що вимагає Угорщина в обмін на відкриття кластерів для України

Угорщина готова погодитися на відкриття наступних перемовних кластерів для України, якщо Київ продемонструє прогрес щодо захисту прав національної угорської меншини в Україні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Угорщина вимагає від України просування з виконанням обіцянок щодо угорської меншини, перш ніж Будапешт розблокує відкриття кластерів.

Дипломатичні джерела "ЄвроПравди" у Раді ЄС розповіли, що представник Угорщини під час обговорення планів щодо відкриття кластерів 2 та 3 для України та Молдови, заявив, що Будапешт готовий рухатися далі – але якщо Україна зробить кроки вперед у виконанні двосторонньої домовленості щодо захисту прав національних меншин.

До того часу зрушень щодо відкриття кластерів не буде, додала угорська сторона.

Як повідомляла "Європейська правда", на засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 1 вересня, Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України.

Попередня спроба затвердити результати скринінгу 22 липня 2026 року також була провалена через позицію Угорщини, що була готова дати "зелене світло" лише просуванню вперед по кластеру №3 і лише для Молдови.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.