Как на пути в ЕС в Украине изменят систему публичных закупок и зачем это нужно

Весной 2027 года вступит в силу новый закон "О публичных закупках", который является первым крупным шагом в евроинтеграции украинских правил закупок.

Государственные закупки относятся к первому переговорному кластеру, переговоры по которому начались в июне 2026 года. Поэтому наша политика в сфере закупок одной из первых подвергнется тщательной проверке на соответствие евродирективам. В то же время этот кластер будет закрыт последним – то есть ему будет уделяться наибольшее внимание на протяжении всего процесса.

О том, чем украинская система государственных закупок отличается от системы в странах ЕС, что изменится в Украине, читайте в статье заместителя исполнительного директора TI Ukraine по инновационным проектам Ивана Лахтионова Евроинтеграция в госзакупках: как тратят бюджетные средства в ЕС и что должна изменить Украина. Далее – краткое изложение статьи.

В ЕС реформа системы государственных закупок была проведена в 2014 году. Тогда одной из главных целей было упрощение процедур. Однако Европейский суд аудиторов выявил, что ситуация после этого даже ухудшилась.

За время принятия в ЕС решения по одной закупке в Украине успевают полностью провести шесть с половиной.

Однако с весны 2027 года, после вступления в силу нового закона "О публичных закупках", продолжительность закупок в Украине увеличится. Минимальная продолжительность открытых торгов составит примерно 28 дней, поэтому и медианная продолжительность возрастет. В частности, потому что мы продлили минимальные сроки подачи предложений. Однако украинские закупки все равно будут в разы быстрее тех, что проводятся в ЕС.

Еще одно отличие – в применении неценовых критериев.

Украинской системе часто выдвигают упрек, что заказчики не могут покупать качественные товары из-за того, что в Prozorro все решает цена.

Действительно, в 2025 году в Украине неценовые критерии применялись менее чем в 0,26% закупок, которые предоставляли такую возможность.

В Евросоюзе неценовые критерии гораздо более распространены, и Украине определенно стоит двигаться к более частому их применению, ведь это инструмент, который помогает сделать закупки более эффективными и гибкими.

Однако этот процесс должен быть постепенным и продуманным.

В частности, Украине прежде всего необходимо поработать с заказчиками и законодательством, чтобы применение неценовых критериев было понятным. Поэтому в новом законе для этого, в частности, предусмотрена разработка соответствующей методологии. Также прописан постепенный переход к отказу от ограничения доли неценовых критериев при оценке предложений.

Ведь в определенных руках хороший инструмент может превратиться в средство дискриминации. Например, применение неценовых критериев позволяет повторить схему "шлагбаум".

Итак, в Украине ценовые пороги для запуска процедуры конкурсного отбора поставщика или подрядчика по-прежнему значительно ниже, чем в ЕС, закупки проходят быстрее, а неценовые критерии будут внедряться постепенно… Различий масса. Так как же новый закон соотносится с нормами и практикой ЕС и его государств-членов?

Прежде всего, мы все-таки замедлили свои закупки для обеспечения лучшей конкуренции.

Многие изменения касались гармонизации определений понятий и большей детализации правил.

В Украине появятся новые способы закупок.

Сейчас Украина все еще ждет оценки принятого документа со стороны Еврокомиссии. Весьма вероятно, что закон придется изменять.

Между тем Евросоюз уже несколько лет готовится к масштабному обновлению самих профильных директив – комплексно это не делалось уже более 10 лет.

А обновление евродиректив будет означать для нас необходимость вновь обновлять и своё законодательство – будь то в статусе страны-кандидата или уже члена ЕС.

Однако, опять же, на уровне ЕС директивы определяют подходы и содержат относительно четкие правила лишь для очень дорогостоящих закупок. А для остальных случаев каждая страна имеет свое национальное регулирование.

Поэтому Украина тоже сможет сохранить достижения нашей системы публичных закупок.

Подробнее – Ивана Лахтионова Евроинтеграция в госзакупках: как тратят бюджетные средства в ЕС и что должна изменить Украина.