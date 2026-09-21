Сибига: снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана было бы неприемлемо

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что исключение российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС было бы неприемлемо, поскольку причины, по которым были введены санкции, не исчезли.

Об этом Сибига заявил в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Усманов и Фридман были включены в список, поскольку они являются частью агрессивного режима России, ведущего захватническую войну против Украины.

"Что изменилось? Ничего. Исключение из списка неприемлемо и стало бы неправильным сигналом для Москвы в то время, когда давление нужно усиливать. Наоборот, санкции нужно ужесточить, расширить списки лиц, а срок их действия продлить с шести до двенадцати месяцев – чтобы уменьшить количество контрпродуктивных идей, направленных на удовлетворение интересов российских олигархов", – написал министр.

Ранее "ЕвроПравда" со ссылкой на источники сообщала, что в ЕС рассматривается компромиссный вариант исключения Усманова и Фридмана из списков в обмен на продление действия санкционного режима на 36 месяцев.

14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.