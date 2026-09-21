СМИ: Макрон на встрече с Трампом хочет склонить его к "правильным решениям по Украине"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в понедельник встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, на встрече намерен склонить его к "правильным решениям" в контексте российско-украинской войны.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении французского лидера, передает "Европейская правда".
Макрон, который встретится с Трампом в Нью-Йорке 21 сентября, намерен "откровенно поговорить" с американским президентом и "направить" его на усиление поддержки Украины и увеличение давления на Россию, отмечают источники.
"Это всегда хороший повод задать тон перед началом этой недели высокого уровня Генеральной ассамблеи и откровенно обсудить вопросы с президентом США, как это всегда делает президент Республики", – добавляют собеседники телеканала.
"Как и во все критические моменты, это будет возможность подтолкнуть президента Трампа к правильным решениям, в частности в отношении Украины, продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию", – отметили в окружении Макрона.
Встреча двух президентов запланирована на 17:35 по Нью-Йорку (0:35 по Киеву) перед открытием сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Макрон в США также планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По данным источников, ожидается, что президент Владимир Зеленский проведёт встречу с Дональдом Трампом 22 сентября в Нью-Йорке.
Во время телефонного разговора 20 сентября Зеленский и Трамп договорились о личной встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По данным издания Axios, во время разговора Трамп призвал Зеленского, чтобы Украина перестала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Также Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал РФ прекратить "бесконечную войну" с Украиной.