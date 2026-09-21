СМИ: Макрон на встрече с Трампом хочет склонить его к "правильным решениям по Украине"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в понедельник встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, на встрече намерен склонить его к "правильным решениям" в контексте российско-украинской войны.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении французского лидера, передает "Европейская правда".

Макрон, который встретится с Трампом в Нью-Йорке 21 сентября, намерен "откровенно поговорить" с американским президентом и "направить" его на усиление поддержки Украины и увеличение давления на Россию, отмечают источники.

"Это всегда хороший повод задать тон перед началом этой недели высокого уровня Генеральной ассамблеи и откровенно обсудить вопросы с президентом США, как это всегда делает президент Республики", – добавляют собеседники телеканала.

"Как и во все критические моменты, это будет возможность подтолкнуть президента Трампа к правильным решениям, в частности в отношении Украины, продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию", – отметили в окружении Макрона.

Встреча двух президентов запланирована на 17:35 по Нью-Йорку (0:35 по Киеву) перед открытием сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Макрон в США также планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным источников, ожидается, что президент Владимир Зеленский проведёт встречу с Дональдом Трампом 22 сентября в Нью-Йорке.

Во время телефонного разговора 20 сентября Зеленский и Трамп договорились о личной встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным издания Axios, во время разговора Трамп призвал Зеленского, чтобы Украина перестала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал РФ прекратить "бесконечную войну" с Украиной.