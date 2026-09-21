Трамп анонсировал сделку по закупке калийных удобрений из Беларуси

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над "масштабной" сделкой по закупке калийных удобрений из Беларуси.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп анонсировал соглашение о калийных удобрениях из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

"Соединенные Штаты работают над заключением масштабной сделки по закупке калийных удобрений в Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и скотоводов", – написал американский президент.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения, – "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на Украину, требуя снятия ограничений в отношении белорусских удобрений, которые имеют важное значение для финансирования режима.

Напомним, 16 сентября специальный посланник США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск объявил об освобождении 25 белорусских политзаключенных.

В обмен на освобождение политзаключенных США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром