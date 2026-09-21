ЕС снова не продлил санкции против Путина из-за требований Словакии и Франции

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в понедельник, 21 сентября, провел второе заседание по вопросу продления санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на 36 месяцев, но надеется принять решение позднее в тот же день.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от европейских дипломатов на условиях анонимности.

ЕС до сих пор не может принять решение о продлении санкций против Путина, Лаврова, Медведчука и Януковича.

"Coreper в ходе второй за сегодня встречи не смог достичь компромисса. Обсуждения продолжаются. Возможно, решение будет принято сегодня, но пока новое заседание послов ЕС еще не назначено", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".

Другой собеседник не исключил, что обсуждение может продолжиться еще 22 сентября.

Напомним, в полночь 22 сентября срок действия этого санкционного режима истечет.

Камнем преткновения до сих пор остается требование Словакии исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция, напомним, также настаивает на исключении Усманова, ссылаясь на национальные интересы.

Ранее "ЕвроПравда" со ссылкой на источники сообщала, что рассматривается компромиссный вариант: исключение Усманова и Фридмана из списков в обмен на продление действия санкционного режима на 36 месяцев.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.