Оппоненты Трампа приближаются к победе в Сенате быстрее, чем прогнозировалось

Подсчет результатов выборов в США свидетельствует об уверенной победе кандидатов от Демократической партии, в том числе в округах, где ранее побеждали республиканцы.

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, публикуемые американскими СМИ.

По состоянию на 6:30 утра по киевскому времени кандидаты в Сенат от Демократической партии уже победили как минимум в 5 округах, где в нынешнем созыве сенаторами являются представители Республиканской партии. Для того чтобы получить большинство в Сенате, демократам было достаточно взять 4 "красных" округа и не потерять ни одного своего.

В первые часы подсчёта голосов республиканцы досрочно потерпели сокрушительное поражение в Южной Каролине, Техасе, Огайо, Северной Каролине и Канзасе.

Это превосходит оптимистичные для Демократической партии прогнозы и означает, что в Сенате будет больше мест под контролем антипрезидентского большинства.

Подробно о последствиях этого мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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