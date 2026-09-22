Ченцов представил странам ЕС прогресс Украины в реализации реформ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов во вторник представил Рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) ход выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Правительственный портал".

Ченцов представил актуальное состояние выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз, в частности в рамках законодательной работы, реформ в сфере верховенства права и выполнения обязательств по защите прав национальных меньшинств.

"Мы переходим к этапу практического выполнения обширного массива обязательств: каждый приоритет переговорного процесса на этом этапе должен быть воплощен в конкретные законодательные и правительственные решения", – отметил Ченцов.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 сентября в Верховной Раде на разных этапах рассмотрения находились 114 евроинтеграционных законопроектов.

Отдельное внимание во время встречи уделили выполнению реформ в сфере верховенства права. Украина работает над приоритетными задачами, охватывающими, в частности, уголовное судопроизводство, независимость и эффективность антикоррупционных органов, реформу прокуратуры, отбор судей, добросовестность судебной системы, антикоррупционную политику.

Украина также продолжает работу в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией над выполнением промежуточных ориентиров в рамках переговорного процесса. Речь идет о системной координации реформ, мониторинге их выполнения и своевременном решении вопросов, требующих дополнительного внимания.

Ченцов также проинформировал представителей государств-членов о выполнении Украиной обязательств по защите прав национальных меньшинств. Правительство обновило соответствующий План мероприятий, а согласованные шаги предусматривают реализацию мер в сфере образования до конца 2026 года, а также в языковой сфере и сфере политических прав в 2027 году.

Работа ведется в консультации с представителями национальных меньшинств, Европейской комиссией и государствами-членами.

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные законодательные шаги в отношении венгерского национального меньшинства.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.