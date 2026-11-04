Трамп признал, что война в Иране повлияла на поражение республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране отчасти стала причиной масштабных поражений республиканцев на промежуточных выборах.

Об этом он сказал в телефонном интервью The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

Несмотря на то, что Трамп признал, что война в Иране частично стала причиной поражений республиканцев на промежуточных выборах, он подчеркнул, что не жалеет о том, что начал ее.

"Иран был одной из причин. Я об этом не думаю. Я поступил правильно. Я бы сделал это снова", – сказал он в ответ на вопрос, повлияла ли война на неудачные результаты республиканцев на выборах.

Также он высказал мнение, что самым большим политическим бременем стал рост цен на нефть, а не сама война.

Отметим, что американский президент оправдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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