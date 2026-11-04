Демократы впервые за почти 100 лет получили сенатора в Канзасе

Демократическая партия США впервые с 1932 года победила на выборах в Сенат в Канзасе – консервативном штате в центральной части США.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов в Сенат США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

По результатам подсчета более 90 % голосов сенатором от Канзаса станет демократ Адам Гамильтон, который обошел действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла – 51,3 % против 45,7%.

Это первый случай с 1932 года, когда демократ победил на выборах в Сенат в Канзасе.

Еще один традиционно республиканский штат – Техас, где демократы не побеждали с 1988 года, – также избрал сенатора от Демократической партии. Им станет Джеймс Таларико.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.

Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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