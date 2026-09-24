Трамп лично встретил лидера Китая, который прибыл в США впервые за 11 лет

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в США впервые с 2015 года; президент Дональд Трамп лично встретил его в аэропорту.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Вечером 23 сентября Трамп встретил Си Цзиньпина прямо на взлетно-посадочной полосе в начале его государственного визита в Вашингтон.

Самолет Си встретили пышной церемонией, которая включала красный ковер, по бокам которого стояли американские военнослужащие, военный пролет двух бомбардировщиков B-1, а также поднятие флагов и исполнение национальных гимнов обеих стран.

Это произошло на фоне того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил, что США и Китай договорились о продлении так называемого временного торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Отметим, что президент Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Также Трамп заявил, что обсудит "закон Грема", который, в частности, касается санкций против России и "штрафных пошлин" в отношении покупателей российских энергоносителей, с Си.