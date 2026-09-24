Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом о влиянии Китая на Путина

Президент Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Дональда Трампа в ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Нью-Йорке, сообщает Суспильне, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что попросил Трампа обсудить этот вопрос с Си во время его визита в Соединенные Штаты.

"Сегодня я открыто попросил президента Соединенных Штатов Америки поговорить с Си Цзиньпином и попросить лидера Китая оказать влияние на Путина, чтобы тот закончил войну или, по крайней мере, предпринял шаги по деэскалации", – сказал украинский президент.

Он также отметил, что среди возможных шагов по деэскалации речь идет, в частности, об энергетике и зерне.

По мнению Зеленского, такие договоренности могли бы продемонстрировать, действительно ли Россия готова двигаться к завершению войны. Украинский президент добавил, что Трамп пообещал передать этот посыл Си Цзиньпину.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин 23–25 сентября посетит Соединённые Штаты с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа – впервые за более чем 10 лет.

23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.