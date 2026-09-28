Во Франции переизбрали более половины Сената, ультраправые Ле Пен укрепили свои позиции

В воскресенье во Франции переизбрали 178 из 348 членов верхней палаты парламента; ультраправая партия "Национальное объединение" впервые получила возможность сформировать парламентскую фракцию в Сенате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Французские ультраправые одержали значительную победу на воскресных выборах в Сенат, получив в общей сложности 15 мест в верхней палате, что стало значительным успехом менее чем за семь месяцев до президентских выборов.

"Национальное объединение" Марин Ле Пен, которое уже имело трех сенаторов, зарегистрировало девять новых избранных членов, а её союзники в Союзе правых за республику (UDR) – трёх, что позволит этим законодателям впервые в истории сформировать парламентскую группу в Сенате.

Наличие фракции позволяет политической силе иметь больше офисов, дополнительные финансовые ресурсы для найма новых сотрудников, более широкое освещение в СМИ и возможность инициировать создание следственной комиссии во время каждой сессии парламента.

Неформальный лидер ультраправой партии приветствовала это достижение.

"Вместе с нашими союзниками из UDR наши сенаторы станут важным звеном в президентской кампании, чтобы донести и отстаивать интересы регионов и через несколько месяцев вновь поставить их в центр приоритетов и государственной политики", – написала Марин Ле Пен в X.

Также по итогам выборов в Сенат впервые прошла ультралевая "Непокоренная Франция", в состав которой вошел Габриэль Амар, зять лидера партии Жан-Люка Меланшона.

"Хороший знак на 2027 год", – отреагировал Меланшон, баллотирующийся на пост президента Франции.

Общее соотношение сил в Сенате останется практически неизменным: "Республиканцы" остаются партией большинства с 123 сенаторами, вместе со своими союзниками-центристами, у которых 71 место.

Стоит отметить, что выборы в Сенат Франции являются косвенными: законодателей выбирают не граждане на общенациональном голосовании, а Коллегия избирателей, состоящая из более чем 93 000 человек, преимущественно муниципальных советников.

Выборы в Сенат во Франции являются последними перед президентскими выборами весной 2027 года.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

Читайте также: Секрет выживаемости Ле Пен. Почему ультраправая кандидатка может возглавить Францию после трех поражений.