Зачем США пытаются активизировать переговоры и чего хочет добиться Путин

Этого визита Владимир Зеленский добивался ещё с прошлого года. Стив Виткофф, представитель Дональда Трампа на мирных переговорах с Россией, решился приехать в Украину. В Москву за это время он летал, по его собственным подсчётам, восемь раз.

В Киев Виткофф приехал вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Публично все продолжают говорить о намерении "остановить войну еще в этом году", хотя на самом деле надежд на это ни у кого нет.

Однако у переговорщиков есть и реалистичные намерения.

О новой попытке активизации переговоров, чего от них ожидать и какую скрытую угрозу несет такое "потепление", читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве. Далее – краткое изложение статьи.

Цель визита американских переговорщиков в Москву и Киев – их посредничество в переговорах о мире или, по крайней мере, об устойчивом перемирии. Но есть важная деталь.

Абсолютно никто не верит, что Путин готов прекратить агрессию против Украины.

Даже Джаред Кушнер, который должен был бы излучать оптимизм от имени Трампа, отказался ответить утвердительно на прямой вопрос американских СМИ о том, предполагает ли он завершение войны ещё до начала зимы.

Тогда зачем американским посредникам возвращаться к процессу?

Существует стратегия, согласно которой Трамп хочет добиться хотя бы промежуточного успеха. И его представители публично обозначили, каким они видят этот сценарий.

На пресс-конференции в Киеве Виткофф и Кушнер активно комментировали вопросы трехсторонних переговоров в формате США-Украина-Россия.

Кушнер даже заявил о планах возобновить такие переговоры.

При этом представитель Трампа признал: такой механизм, помимо прочих преимуществ, позволяет США переложить ответственность на Киев и Москву. А значит, в определенной степени снимает с Соединенных Штатов ответственность за результат (а точнее – за его отсутствие).

Собеседники "ЕП" убеждены, что возобновление "трехсторонних переговоров" – в интересах не только США, но и Украины.

Ведь США, хотя и передают часть ответственности, но не оставляют Киев наедине.

"Будет ли трехсторонний формат результативным? Он точно будет более результативным, чем двусторонние переговоры. Приведет ли он к реальному миру? До конца зимы вряд ли, но мы должны использовать любую возможность", – сообщил источник "ЕП".

Кроме того, с украинской стороны есть надежда, что переход к активным переговорам откроет возможности для тактических договоренностей. В конце концов, предыдущий опыт показывает, что на трехсторонних встречах удавалось договориться о масштабных обменах. В Киеве надеются, что удастся согласовать "меры по деэскалации, такие как снижение интенсивности обстрелов".

И хотя публично об этом Украина не говорит, но очевидно, что когда-нибудь Москва – в том числе под давлением некоторых своих партнеров – будет готова к переговорам о навигации в Черном море.

Впрочем, формируя собственные ожидания, нужно учитывать также то, что у России могут быть скрытые мотивы.

Кремль сейчас заинтересован в том, чтобы имитировать согласие на новый формат переговоров как минимум две недели – до 18 сентября. После этой даты Конгресс уходит на выборы, и угроза принятия санкционного закона Грема-Блументаля пройдет.

Впереди – десять дней напряженной борьбы за санкционный закон.

Одна особенность визита, которая является безусловно положительной, – возвращение Европы в процесс. Присутствие представителей Германии, Франции и Великобритании стало едва ли не самой большой победой этих переговоров.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.