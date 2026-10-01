MI5 обвинила китайский институт в шпионаже за британскими исследованиями ИИ

Британская служба безопасности (MI5) обвинила китайский научно-исследовательский институт в шпионаже за британскими исследованиями в области искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

По данным MI5, Китайский общий технологический научно-исследовательский институт (CGTRI) имеет "очень тесные связи" с Министерством государственной безопасности Китая (MSS) – гражданской разведывательной и безопасности службой страны.

"MI5 установила, что основной целью CGTRI является финансирование научных исследований, которые непосредственно улучшают технические возможности MSS в сфере шпионажа", – отметила британская Служба безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники служб безопасности выявили более 100 ученых, связанных с Великобританией, которые участвовали в проектах, финансируемых CGTRI, по таким направлениям, как:

искусственный интеллект;

кибербезопасность;

системы скрытой связи;

стеганография.

"Эта деятельность способствует шпионской деятельности MSS, что представляет угрозу национальной безопасности Великобритании", – заявила служба.

MI5 предупредила британские научные учреждения о необходимости пересмотреть любое сотрудничество с CGTRI и отметила, что ученые и сотрудники университетов должны осознавать: после этого предупреждения любая будущая работа с институтом может нарушать законы Великобритании о шпионаже.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что направляет письма всем ректорам университетов, чтобы убедиться, что они и их сотрудники "прекратят все соглашения с этим институтом".

Посольство Китая в Великобритании в свою очередь заявило, что обвинения MI5 в отношении CGTRI являются "чистой выдумкой и беспочвенными спекуляциями".

Также там подчеркнули, что обмен между Китаем и британскими университетами "всегда основывался на добровольности и соблюдении требований". Пекин сообщил, что подал протест Великобритании, призвав при этом британские разведывательные службы прекратить "распространять слухи" и срывать сотрудничество.

Недавно глава MI5 Кен Маккаллум выступил с предупреждением об опасности действий враждебных государств против Великобритании, которые представляют большую угрозу, чем терроризм.

В июне двое мужчин, один из которых работал в Пограничной службе Великобритании, были приговорены к лишению свободы за шпионаж в пользу гонконгских диссидентов в Китае.