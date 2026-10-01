Чехия сокращает число военных, задействованных в защите восточного фланга НАТО

Сенат Чехии одобрил законопроект о зарубежных военных миссиях, который предусматривает, что для защиты восточного фланга НАТО в течение следующих двух лет можно будет направить не более 1600 чешских военных.

Об этом сообщает издание České Noviny, пишет "Европейская правда".

В законопроекте, одобренном Сенатом, отмечается, что максимальное количество чешских солдат, задействованных в защите восточного фланга НАТО, может составить 1600 человек – на 400 меньше, чем в прошлые годы.

Министр обороны Чехии Яромир Зуна обосновал это сокращение экономией средств и тем, что максимальное количество военных, которых отправляли, ранее не использовалось в полной мере.

Председатель комитета по вопросам обороны Павел Фишер выразил озабоченность по поводу сокращения с учетом политики сдерживания, призванной предотвратить возможную агрессию.

Министр обороны ответил, что количество чешских военнослужащих, выделенных в состав сил НАТО, напротив, увеличится.

"Что касается сдерживания, то наша общая доля растет", – отметил Зуна.

Правительство, комментируя сокращение, отметило, что весной этого года в Словакии, Польше, Литве и Латвии было развернуто в общей сложности 427 чешских военнослужащих.

Проект по-прежнему предусматривает возможное развертывание также в Эстонии, Венгрии, Румынии, Болгарии, а теперь – и в Финляндии. Развертывание военнослужащих чешской армии в этих странах будет зависеть от конкретных потребностей Альянса.

Поправки к законопроекту также должна одобрить Палата депутатов, пока что их поддержал комитет по вопросам обороны.

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Ранее датская разведка предупредила, что Россия усилит гибридные атаки против Европы в течение ближайших месяцев.

В связи с усилением гибридных атак России на Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.

Подробнее о статье 42.7 и проблемах обороны ЕС читайте в тексте ЕС задумался об обороне: как в Брюсселе "дорабатывают" европейский аналог статьи 5 НАТО.