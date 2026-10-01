Президент Румынии требует от партий не привлекать к формированию правительства ультраправых

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что выдвинет главное условие для политических партий в процессе формирования правительства – не привлекать к этому ультраправый Альянс за объединение румын (AUR).

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Дан объявил, что в ходе следующих консультаций он выдвинет партиям условие не привлекать AUR к участию в правительстве. Глава государства пояснил, что присутствие этой партии в правительстве негативно повлияет на отношения с партнерами Румынии как в сфере безопасности, так и в рамках Европейского Союза, а Бухарест не может себе этого позволить.

"Не из-за недостатка уважения к сторонникам AUR, а из-за мандата, который граждане предоставили мне год и четыре месяца назад, и этот мандат предусматривает сохранение прозападного курса и финансовую стабильность без потрясений для финансовой стабилизации Румынии. К сожалению, как мы видели во время многих акций, AUR не соответствует этим условиям", – отметил Дан.

Румынский президент анонсировал новую серию консультаций с политическими силами по формированию правительства в понедельник, 5 октября. По итогам переговоров вечером того же дня Дан должен объявить кандидатуру премьер-министра.

Накануне парламент Румынии отклонил попытку евродепутата Зигфрида Мурешана сформировать правительство, что усугубило политический кризис в стране, начавшийся в мае.

Мурешан стал третьим кандидатом на пост главы правительства, выдвинутым президентом, который не смог заручиться поддержкой парламента.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии Адриана Вештя, но ему не удалось набрать достаточно голосов.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода социал-демократов из правительственной коалиции, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Согласно конституции, президент Румынии может объявить досрочные парламентские выборы, однако Никушор Дан дал понять, что не хочет этого.

По данным на середину лета, ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы.