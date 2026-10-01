СМИ: Рубио приказал иранской делегации покинуть Нью-Йорк после провала переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник, 28 сентября, потребовал, чтобы иранская делегация на Генеральной ассамблее ООН немедленно покинула страну после того, как переговоры зашли в тупик.

Об этом Axios сообщили осведомленные собеседники, передает "Европейская правда".

Как отмечается, катарские посредники пытались добиться дипломатического прорыва между США и Ираном, но не смогли этого сделать, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки.

Еще утром 28 сентября в Белом доме считали, что позже в тот же день в переговорах с Ираном может произойти прогресс, но к полудню стало ясно, что переговоры зашли в тупик.

По словам американского чиновника, вечером того же дня по приказу Рубио представительство США при ООН сообщило иранскому представительству при ООН, что делегация министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк.

Второй собеседник подтвердил, что США требовали от иранской делегации уехать, но отметил, что Арагчи и так должен был вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

"Секретарь Рубио выдворил иранскую делегацию, которая задержалась дольше, чем следовало. Сессия Генассамблеи ООН завершилась, поэтому им пора уезжать", – заявил американский чиновник.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе. Впрочем, американский президент Дональд Трамп отклонил это предложение.