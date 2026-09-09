Как, используя лазейки в санкциях, компании из ЕС помогают Кремлю продавать сжиженный газ

С 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако после принятия 21-го пакета санкций ЕС было сохранено временное исключение для отдельных поставок в третьи страны по старым контрактам. В настоящее время оно действует до 25 июля 2027 года, ограничено объемами поставок 2025 года и квартальной отчетностью от привлеченного европейского оператора.

Это означает, что нынешняя европейская санкционная политика направлена на географическую переориентацию экспорта российского СПГ, а не на его полную изоляцию. Грузы, которые ранее поступали в европейские терминалы, будут направляться в Китай, Индию или другие третьи страны.

Долгожданный запрет на импорт не будет иметь полного эффекта, если европейские компании продолжат покупать, перепродавать, перевозить или страховать российский СПГ для других рынков.

О проблеме и о том, как её можно решить, читайте в статье аналитика организации Razom We Stand Ольги Кондратюк За деньги и против санкций: как компании из ЕС содействуют экспорту российского газа по всему миру. Далее – краткое изложение статьи.

Европейская комиссия ранее подчеркивала, что запрет 2027 года распространяется на торговлю и поставки российского СПГ независимо от конечного пункта назначения – однако появление нового "временного" исключения в 21-м пакете значительно ослабляет эту позицию.

Решающим фактором станет британская санкционная политика в 2027 году.

Несмотря на введение запрета на обслуживание российского экспорта СПГ весной 2026 года, одновременно была введена общая торговая лицензия, позволившая перевозить СПГ с терминалов "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" в третьи страны, а также предоставлять сопутствующие финансовые и брокерские услуги.

Срок действия лицензии истекает 1 января 2027 года, и в случае принципиальной позиции Великобритании не продлевать её – это заблокирует ещё шесть ледокольных СПГ-танкеров, которые перевозят более трети годового экспорта с "Ямал СПГ". А также страховые услуги, которыми в настоящее время пользуется греческий флот Dynagas.

Греция в ходе согласования 21-го пакета санкций ЕС отстаивала интересы своего судоходного сектора, в частности компании Dynagas. Она является оператором специализированных СПГ-танкеров, задействованных в перевозках с "Ямал СПГ".

Также Dynagas эксплуатирует пять ледокольных СПГ-танкеров, которые перевозят треть годового экспорта Ямала. Именно этой компании приписывают главное "авторство" новой лазейки для операторов ЕС.

Однако пока суда европейских компаний будут продолжать работать на российскую энергетику, Европа фактически останется частью российской экспортной инфраструктуры.

Прекратит ли Европа помогать России перевозить, страховать и продавать его? Это станет ключевым вопросом в 2027 году.

Поведение европейских компаний показывает, насколько сложным будет выход из российских контрактов без дополнительных законодательных ограничений и более жесткого контроля. Они, в частности, не спешат разрывать контракты.

Это показывает, что запрет на коммерческие интересы компаний Евросоюза и их связи с российским газом должен диктоваться регламентом ЕС и национальными законами, ведь в противном случае компании продолжат "бизнес как обычно".

Слабым местом остается отсутствие полноценного запрета на продажу и передачу СПГ-танкеров. Без запрета на передачу судов российские проекты могут использовать продажи, перерегистрацию, новых владельцев и сложные чартерные структуры для сохранения доступа к флоту. Особенно важны ледокольные танкеры, необходимые для навигации в арктических водах.

Участие европейских операторов в экспорте российского СПГ подрывает единство ЕС.

А также противоречит заявленной политике сокращения зависимости от российской энергетики. Коммерческие интересы компаний ЕС в настоящее время противоречат интересам Украины в сфере безопасности и общей политике ЕС по сдерживанию России.

Чтобы ограничения на экспорт российского СПГ были действительно эффективными и болезненными для российской экономики, ЕС и Великобритания должны полностью запретить своим компаниям содействовать его экспорту.

Это означает не продлевать британскую общую лицензию после 1 января 2027 года и запретить европейским операторам перепродавать или обслуживать экспорт российского СПГ независимо от конечного рынка, установить реальные ограничения на продажу и передачу СПГ-танкеров, усилить контроль за чартерными соглашениями, перевалкой, сменой владельцев.

Подробнее – в материале Ольги Кондратюк За деньги и против санкций: как компании из ЕС содействуют экспорту российского газа по всему миру.