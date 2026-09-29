Британская полиция заявляет, что не обнаружила взрывчатки в ходе расследования инцидента возле авиабазы

Британская антитеррористическая полиция заявила во вторник, что в ходе расследования предполагаемого покушения на британскую авиабазу, которую американские войска используют для нанесения ударов по Ирану, не было обнаружено никаких самодельных взрывных устройств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что во время досмотра транспортных средств на месте происшествия было изъято некоторое количество бензина. Она также добавила, что в Лондоне были проведены обыски жилых помещений, а оперативно-розыскные мероприятия вокруг авиабазы "Фэйрфорд" постепенно сворачиваются и, как ожидается, будут полностью завершены к среде.

Пятеро мужчин, задержанных в воскресенье, остаются под следствием после освобождения под залог; полиция отмечает, что решение об их освобождении было принято по оперативно-следственным соображениям.

"Я понимаю, почему такой поворот событий стал неожиданностью для многих, но хотел бы еще раз подчеркнуть, что это было следственное решение, основанное на опыте и тщательном анализе полномочий полиции", – заявил Лоуренс Тейлор, руководитель национальной службы по борьбе с терроризмом.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

База "Фейрфорд" в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к инциденту на базе "Фейрфорд" в Великобритании, где дислоцируются Военно-воздушные силы США, причастен "иностранный субъект", и что по этому поводу появится ещё много новостей.