Глава МИД Германии: переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться в ближайшее время

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться в ближайшее время.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 29 сентября, в Страсбурге, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр считает "вполне вероятным", что в будущем Европа "сможет наладить хорошие отношения с Россией".

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", – заявил министр.

Поэтому, подчеркнул Вадефуль, "сейчас и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России".

Между тем европейцам уже сейчас следует определить будущий формат своих отношений с РФ, а для этого нужно сесть за стол переговоров. И, по словам министра, "сейчас есть признаки того, что такие переговоры вскоре могут начаться".

Вадефуль призвал "не допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров" о прекращении войны РФ против Украины.

"Мы должны принимать в них участие. Ведь война идет на европейской территории", – подчеркнул министр. При этом он заявил, что "любые договоренности" о прекращении войны должны, прежде всего, быть одобрены Украиной.

Йоханн Вадефуль ранее заявил, что участие главы Кремля Владимира Путина во встрече G20 может стать началом "серьезных переговоров" о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что лидер РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.