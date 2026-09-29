Как Киеве пробует обмануть ЕС, чтобы сохранить влияние на судей, и почему это опасно

В июне 2027 года истекает срок полномочий почти всего состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). К тому времени государство должно избрать новых членов органа, который оценивает судей и отбирает кандидатов на должности.

Но сделать это пока невозможно. Уже конец сентября 2026 года, а в Украине до сих пор нет закона, по которому этот отбор можно было бы начать.

А правительственный законопроект требует существенной доработки.

О том, как Киев пытается "продать" форму без сути и какие выводы относительно законопроекта сделала Венецианская комиссия, читайте в статье Татьяны Шевчук, Карины Пенской и Екатерины Бутко Требования ЕС возвращаются. Как Украине придется изменить отбор в ВККС после решения "Венецианки". Далее – краткое изложение статьи.

Отсутствие нового состава ВККС может остановить всю судебную реформу. А вместе с ней и процесс вступления в Евросоюз, для которого правосудие является приоритетом.

Венецианская комиссия поддержала ключевой элемент законопроекта: поручить обновление ВККС в 2027 году конкурсной комиссии, в составе которой снова должны быть международные члены. "Венецианская комиссия" также в очередной раз напомнила, что такое привлечение международных экспертов никоим образом не нарушает суверенитет, а все необходимые предохранительные меры уже предусмотрены в украинском законодательстве.

Однако самое важное другое: Венецианская комиссия пояснила, что временный характер международного участия определяется "задачей, для которой оно введено, а не фиксированной датой".

То есть само по себе истечение установленного законом срока не является поводом для отказа от привлечения международных экспертов. Сначала Украина должна провести надлежащую реформу национальных органов, которые в дальнейшем возьмут на себя формирование ВККС – и только после этого вернуться к обычной процедуре без международного участия.

При этом Венецианская комиссия отмечает, что действующий законопроект требует существенной доработки.

О ключевых замечаниях читайте в полной версии статьи.

"Венецианская комиссия" считает, что все нормы правительственного законопроекта в совокупности сведут участие международных экспертов к чисто номинальному.

Украинские власти всё ловчее учатся отчитываться о проведённых реформах, одновременно пытаясь нарушить их суть и сохранить рычаги влияния на отбор в ключевые органы судебного управления.

Правительственный законопроект чётко иллюстрирует этот подход: международные эксперты вроде бы есть, но конкурс управляемый.

"Венецианская декларация" прямо указывает, что Киев пытается "продать" форму без содержания.

Ведь цель реформы – не участие международных экспертов ради самого участия. Цель – отбор независимых членов ВККС без попыток постороннего влияния на основе реальных критериев добросовестности и профессионализма.

У Верховной Рады теперь есть два пути. Первый – проигнорировать содержательную критику и побыстрее принять текст практически без изменений, объясняя это тем, что, мол, "медлить нечего": стране нужны средства за выполнение показателя в рамках Ukraine Facility. Тогда Украина получит ВККС, сформированную для ручного назначения судей, и проваленный пункт в переговорах с ЕС.

Второй путь – открыто проработать рекомендации Венецианской комиссии с общественностью и международными партнерами и либо внести в Раду новый законопроект, либо утвердить необходимые поправки к уже поданным. Конечно, это сложнее, но только тогда возвращение международных экспертов будет иметь смысл.

Ручной контроль над судьями и органами, которые их отбирают и увольняют, – пережиток, несовместимый с членством в ЕС. Те, кто цепляется за старые схемы, обречены на поражение.

Подробнее – в материале Татьяны Шевчук, Карины Пенской и Екатерины Бутко Требования ЕС возвращаются. Как Украине придется изменить отбор в ВККС после решения "Венецианки".