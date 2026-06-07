Украина сменила аэропорт для зарубежных визитов Зеленского: теперь это не в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв с визитом в Великобританию, сделал это через аэропорт Кишинева, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов.

Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса FlightAware, пишет "Европейская правда".

Судя по данным отслеживания рейсов, самолет Зеленского прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье, 7 июня.

Через некоторое время этот самолет приземлился в аэропорту Лондона.

Также история полетов доказывает, что Зеленский регулярно пользовался аэропортом Жешува для осуществления зарубежных визитов.

В предыдущие годы аэропорт Жешува (Ясёнка) был основным базовым аэропортом для первого самолета, откуда обычно начинались и заканчивались международные поездки главы государства и других делегаций, пользовавшихся этим самолетом.

Пока неизвестно, с чем связано изменение места вылета самолета с Зеленским. Однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за переименования подразделения ССО в честь героев УПА.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого орла – из-за его решения присвоить подразделению ССО название "Героев УПА".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

Подробнее читайте в статье Герои УПА, разжегшие Польшу: почему Зеленский пошел на решение, которое обострило конфликт