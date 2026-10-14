Впервые после начала скандала с орденом Белого орла президент Владимир Зеленский в среду вылетает в командировку из аэропорта в Жешуве.

Об этом "Европейской правде" стало известно из собственного источника.

Вылет запланирован около 11:00 по киевскому времени из аэропорта в польском Жешуве. Президент отправляется в командировку в Лондон.

Напомним, отношения между Украиной и Польшей серьезно обострились в конце мая и в начале июня, когда польский президент Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения одной из воинских частей названия в честь героев УПА.

Зеленский в ответ отправил Навроцкому орден по почте.

7 июня Зеленский, прилетев в Великобританию с визитом, сделал это через аэропорт Кишинева, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов.

В МИД Украины тогда опровергли политическую подоплеку в смене аэропорта для поездок Зеленского.

Позже в июне Зеленский снова вылетел из Кишинёва, направляясь на саммит G7.

Лишь в конце июля Зеленский, возвращаясь из США, прилетел в Люблин, поскольку у него там была запланированная встреча с Дональдом Туском.

Дополнение: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил в комментарии журналистам, что президент не пользовался аэропортами Польши после визита в Люблин для встречи с Туском.

Подробнее читайте в статье Герои УПА, разжегшие Польшу: почему Зеленский принял решение, которое обострило конфликт