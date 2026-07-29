Туск рассказал, что обсуждал с Зеленским в Люблине

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о своём визите в Вашингтон.

Об этом Туск написал в сети X, передаёт "Европейская правда".

Глава польского правительства и украинский президент встретились в Люблине в среду, когда Зеленский возвращался в Украину после визита в США. Там он встречался с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.

Зеленский проинформировал Туска о ходе переговоров в Вашингтоне.

Кроме того, по словам премьера Польши, они обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противоракетной обороны и поддержку Киева в борьбе с российским агрессором.

По данным польских СМИ, встреча Туска и Зеленского длилась около часа. По ее итогам лидеры не вышли на пресс-конференцию.

Следует отметить, что это первый визит украинского президента в Польшу после конфликта между Киевом и Варшавой, который разгорелся из-за присвоения Зеленским военному подразделению имени героев УПА.

На фоне обострения отношений между странами в Польше также участились акты агрессии против украинцев.

Президент Украины посетил Люблин после визита в США, где принял участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, а также провел встречу с президентом Дональдом Трампом.

Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

По данным СМИ, президенты Украины и США обсуждали дипломатические усилия по завершению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.