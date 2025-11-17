BBC обещает не сдаться без боя на фоне иска Трампа

Председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что вещатель настроен отстаивать свою позицию в иске президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В электронном письме в понедельник Шах сообщил сотрудникам BBC, что существует много спекуляций относительно возможности судебного иска Трампа, включая потенциальные убытки или договоренности.

"Во всем этом мы, конечно, хорошо осознаем привилегию нашего финансирования и необходимость защищать тех, кто платит лицензионные сборы, – британскую общественность", – сказал он.

"Хочу четко заявить: наша позиция не изменилась. Нет оснований для иска о клевете, и мы решительно настроены бороться с этим", – добавил председатель совета директоров BBC.

Гнев Трампа вызвали сообщения о том, что BBC отредактировали его выступление в день штурма Капитолия 6 января 2021 года, что могло создать впечатление, будто бы он поддерживал штурм.

После этого Трамп заявил, что он "обязан" подать в суд на BBC и потребует от 1 до 5 млрд долларов компенсации.

Генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.