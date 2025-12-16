Трамп подал иск против BBC на $5 млрд за клевету

Американский президент Дональд Трамп подал иск о диффамации против британского вещателя BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, диффамационном, вводящем в заблуждение, пренебрежительном, провокационном и злонамеренном" свете.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Жалоба касается редактирования его речи, произнесенной в 2021 году в день, когда его сторонники штурмовали здание Капитолия.

Это было показано в документальном фильме "Трамп: второй шанс?", который BBC транслировала за неделю до прошлогодних выборов в США.

Поэтому президент США требует возмещения убытков в размере не менее $5 млрд.

Он также подал иск на $5 млрд за якобы нарушение закона о торговой практике. Оба иска были поданы во Флориде.

"Вскоре вы увидите, что я подаю иск против BBC за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Они буквально вложили слова в мой рот. Они заставили меня сказать то, чего я никогда не говорил", – сказал он перед этим в Овальном кабинете.

Отметим, генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку после этого инцидента. А корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того, как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что вещатель настроен отстаивать свою позицию.