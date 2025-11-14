Вещатель BBC извинился перед Трампом за монтаж его слов, но отклонил компенсацию

Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась перед американским президентом Дональдом Трампом после того, как часть его речи была отредактирована в документальном фильме Panorama.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

В разделе "Исправления и уточнения", опубликованном вечером 13 ноября, BBC заявила, что программа Panorama была пересмотрена после критики относительно того, как была отредактирована речь Трампа.

Корпорация заявила, что монтаж создал "ложное впечатление, будто Трамп непосредственно призывал к насильственным действиям", и сообщила, что больше не будет показывать ее.

"Мы признаем, что наш монтаж непреднамеренно создал впечатление, будто мы показывали один сплошной фрагмент речи, а не отрывки из разных частей речи, и что это создало ложное впечатление, будто президент Трамп непосредственно призывал к насильственным действиям", – говорится в заявлении.

Адвокаты Трампа угрожали подать иск против BBC на сумму $1 млрд за нанесенный ущерб, если корпорация не отзовет свои слова, не извинится и не выплатит ему компенсацию.

Представитель BBC отметил, что адвокаты корпорации написали письмо юридической команде Трампа в ответ на письмо, полученное в воскресенье, 9 ноября.

"Глава BBC Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором четко дал понять президенту Трампу, что он и корпорация извиняются за редактирование речи президента от 6 января 2021 года, которая была показана в программе", – отметил он.

В то же время в BBC подчеркнули, что хотя корпорация сожалеет о том, как был отредактирован видеоролик, она категорически не согласна с тем, что "есть основания для иска о диффамации".

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно угрожал судебными исками другим СМИ из-за их освещения его деятельности. Он заключил мировое соглашение с CBS News и ABC News, получив крупные выплаты, и пытался подать иск против New York Times.

Редактирование BBC появилось в документальном фильме Panorama, который вышел в эфир за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, но вызвало значительный общественный резонанс только после того, как на прошлой неделе газета Daily Telegraph опубликовала утечку внутренней служебной записки BBC.

В записке бывший независимый внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC выразил обеспокоенность тем, что часть речи была отредактирована таким образом, что президент прямо поощрял бунт в Капитолии в январе 2021 года.

Трамп на самом деле сказал: "Мы пойдем в Капитолий и будем поддерживать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин".

Однако в монтаже "Панорамы" он сказал следующее: "Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем бороться. Будем сражаться, черт возьми".

В результате генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку.

После этого Трамп заявил, что он "обязан" подать в суд на BBC из-за того, как часть его речи была отредактирована в документальном фильме Panorama.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп настроен судиться с BBC.