Фицо рассказал о шоке от разговора с Корецким и отказался от финансирования Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник заявил, что был шокирован недавним разговором с премьер-министром Украины Сергеем Корецким и отверг требования немецкого канцлера Фридриха Мерца присоединиться к новой финансовой поддержке Киева.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Фицо сказал на пресс-конференции в Братиславе.

В своем заявлении для прессы словацкий премьер упомянул о том, что несколько дней назад правительства Украины и Словакии провели совместные консультации.

"Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем. Больше ничего не скажу и не могу сказать, потому что должен это уважать", – заявил Фицо.

Затем он перешел к позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, который хочет привлечь все страны ЕС к финансированию Украины в следующем году и в дальнейшем.

"От имени правительства Словацкой Республики я сообщаю господину Мерцу отсюда, из Словакии: Словакия не будет участвовать в предоставлении очередного кредита в размере 70 миллиардов для Украины, точка. Мы закончили. А что будет потом, я не знаю. Это полная чепуха, вся эта война – полная чепуха. Это убийство людей, которое кому-то выгодно. Ради денег, ради влияния. Я это отвергаю", – сказал Фицо.

По его словам, если федеральный канцлер придет и скажет, что он заблокирует бюджет Европейского Союза, если все страны ЕС не согласуют новый кредит для Украины, тогда Словакия наложит вето на это решение.

"Поэтому ещё раз публично заявляю отсюда: Словакия никогда не поддержит ссуду для Украины, то есть предоставление ещё 70 миллиардов. Если кто-то другой хочет это сделать, пожалуйста. Я же не могу мешать Германии, если у нее много денег, Франции и другим странам предоставлять Украине средства – пусть предоставляют… Я надеюсь, что выразился однозначно и четко", – сказал Фицо.

Также премьер-министр Словакии назвал "шантажом" распространяемую в СМИ информацию об угрозе Мерца заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца связать принятие семилетнего бюджета Европейского Союза с поддержкой Украины, заявив, что это не является правильным подходом.