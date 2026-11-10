Украина и Польша подписали соглашение о создании рабочих групп по вопросам дронных технологий

Украина и Польша подписали соглашение о создании совместных рабочих групп по вопросам технологий беспилотных летательных аппаратов и противодействия дронам.

Об этом во вторник сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет "Европейская правда".

По его словам, соответствующее соглашение было подписано с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым. Соглашение предусматривает создание польско-украинских рабочих групп по вопросам технологий беспилотных летательных аппаратов и противодействия дронам.

По словам Томчика, они с Боевым также обсудили дальнейшее военное сотрудничество, безопасность обоих государств и передачу технологий.

"Мы завершаем согласование вопросов о передаче Украине польских самолетов МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям беспилотников и средствам противодействия беспилотникам", – добавил Томчик.

Ранее во вторник он сообщил, что Украина согласилась предоставить Польше технологии для борьбы с дронами.

30 октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил информацию о том, что Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 советского производства.

В конце июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он заявил, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш говорил, что достичь соглашения по этому вопросу реально.