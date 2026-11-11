Туск пригласил Навроцкого к себе домой, чтобы обсудить кризис вокруг Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента Кароля Навроцкого вместе с женой и детьми к себе домой в Сопот для беседы на фоне кризиса вокруг Конституционного трибунала.

Об этом он заявил во время выступления в Щецине по случаю Дня независимости Польши 11 ноября, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Туск напомнил, что они с Навроцким должны были провести встречу, и предложил не ждать согласования её даты.

"Господин президент, мы должны были встретиться. Я немного ждал этого приглашения, но от всего сердца, не дожидаясь больше, хочу пригласить вас вместе с женой, семьёй и детьми ко мне домой в Сопот", – сказал польский премьер.

Он предложил встретиться перед Рождеством и поговорить.

"Давайте разделим рождественский хлеб перед Сочельником. Поговорим. Моя квартира небольшая, но на кухне за столом найдется место для нас двоих, и мы поговорим, как когда-то говорили, как поляк с поляком. Польша достойна нашего разговора. Польша достойна солидарности полячек и поляков", – подчеркнул Туск.

Личная встреча Туска и Навроцкого должна была состояться для обсуждения путей преодоления кризиса вокруг Конституционного трибунала Польши. Однако до сих пор не удалось определить возможную дату такой встречи.

Во время выступления в Щецине Туск также передал особые приветствия Кракову и его жителям – спустя четыре дня после кровавого нападения в центре города. Глава правительства подчеркнул, что Польша должна быть объединенной вокруг важнейших для страны вопросов.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пьотровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда. Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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