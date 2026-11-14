Польша не будет финансировать закупку оружия США для Украины из-за расходов на собственную оборону

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за высоких расходов на собственную оборону страна пока не будет выделять средства на закупку американского оружия для Украины в рамках проекта PURL.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге для прессы после неформального саммита лидеров ЕС в Дублине.

По словам Туска, он сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Польша пока не будет участвовать в финансировании инициативы PURL.

"Я сказал господину генеральному секретарю, что пока мы не будем выделять средства на проект PURL, в рамках которого европейцы выделяют деньги на американское оружие для Украины, поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение", – сказал Туск.

"Мы очень серьезно помогали и помогаем Украине. У нас высокий дефицит, мы много тратим на оборону. Поэтому я сообщил, что с точки зрения финансовых возможностей Польша больше не будет вносить деньги, поскольку у нас есть собственные расходы, связанные с безопасностью, которые, пожалуй, являются одними из самых высоких в Европе", – добавил глава правительства Польши.

Напомним, 30 октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил информацию о том, что Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 советского производства.

В ответ Украина согласилась предоставить Польше технологии для борьбы с дронами.

10 ноября Украина и Польша подписали соглашение о создании совместных рабочих групп по вопросам технологий беспилотных летательных аппаратов и противодействия дронам.