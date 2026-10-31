В Польше инициируют вотум недоверия правительству Туска из-за ситуации с Конституционным судом

Бывший премьер-министр Польши и лидер нового политического объединения "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий объявил, что вносит предложение о вотуме недоверия правительству Дональда Туска на фоне конфликта вокруг Конституционного трибунала.

Об этом Моравецкий написал в X, передает "Европейская правда".

Предложение лидера политической силы "Развитие плюс" заключается в том, чтобы сформировать техническое правительство во главе с бывшим председателем Сейма Мареком Юреком до парламентских выборов 2027 года.

Лидер "Развития плюс" призвал к так называемой конституционной перезагрузке, аргументируя это тем, что нынешняя ситуация вокруг Конституционного трибунала может привести даже к гражданской войне.

"То, что сегодня происходит перед Конституционным трибуналом, может перерасти не только в мощный кризис польского государства – с чем мы уже сталкиваемся сегодня, – но и в нечто очень, очень опасное. Даже в кровопролитие, даже в гражданскую войну", – заявил бывший премьер-министр во время пресс-конференции перед зданием Конституционного трибунала.

В то же время политик считает, что перезагрузка должна происходить без участия действующего правительства, поскольку именно оно, по словам Моравецкого, виновно в "покушении" на суд.

"Однако это не может быть "перезагрузка" с участием тех, кто сегодня совершил покушение на Конституционный трибунал! Их место – на свалке истории и перед независимыми судами в роли обвиняемых. Именно завершение рокового правления этой коалиции станет лишь началом – нужно иметь конкретный план дальнейших действий, чтобы драматические сцены вчерашнего дня больше никогда не повторились", – написал Моравецкий.

Согласно польской конституции, для выражения недоверия правительству необходимо, чтобы предложение было одобрено большинством депутатов Сейма, то есть не менее 231 законодателем.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети X, напротив, указано, что сайт суда взломан, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис