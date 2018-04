Штаб-квартира НАТО без України: як Альянс переїжджає в новий офіс

Переїзд – річ часто неприємна і клопітка, і нерідко він забирає значно більше часу, ніж планувалося на початку. А особливо коли йдеться про переїзд (хай лише через дорогу) такої громіздкої структури, як штаб-квартира Північноатлантичного альянсу.

27 квітня у штаб-квартирі НАТО – ще у старій штаб-квартирі – проходить чергова зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Обговорюватимуть на ній підготовку до липневого саміту НАТО й актуальні питання, які стоять на порядку денному: дедалі агресивніша поведінка Росії, ситуація на Близькому Сході та в Північній Африці, політика відкритих дверей Альянсу (говоритимуть, у тому числі, і про бажання України приєднатись до НАТО).

Однак саме ця зустріч ще навіть до свого початку набула статусу "історичної". Не через вікопомні заяви чи доленосні рішення, а лише завдяки тому факту, що вона стане останньою у старій штаб-квартирі.

Переїзд сторіччя

"Це буде наша остання зустріч у цій будівлі – штаб-квартирі НАТО протягом останніх 50 років. Поки ми тут знаходилися, ми виросли з Альянсу 15 країн до Альянсу 29-ти", – заявив напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Зустріч міністрів оборони НАТО у червні проходитиме вже у новій будівлі. Перевезення всіх структур має завершитися до 15 червня.

Поки ж у стінах старої штаб-квартири все дихає переїздом – ця тема, здається, нині навіть популярніша за те, чим Альянс займається по суті. А прес-служба Альянсу нині поширює фотографії генсека, який пакує речі і особисті фото для переїзду на нове місце.

Між будівлями старої і нової штаб-квартир курсують автобуси, які перевозять майно та обладнання: цей маршрут співробітники жартома називають "чарівним килимом".

Але при цьому робота в організації не припиняється ні на мить.

Як приклад один із представників НАТО навів 14 квітня – день, коли США, Велика Британія та Франція завдали ракетного удару в Сирії. "Це був вікенд, субота, переїзд у розпалі. Делегації, персонал перебували по обидва боки від дороги. Однак і Північноатлантична рада для обговорення ракетного удару відбулася, і переїзд проходив за планом", – розповів він.

Переїзд тривалістю у 20 років

Необхідність переїзду до нової будівлі назрівала давно.

Взагалі історія старої штаб-квартири є наочною ілюстрацією вислову: "Немає нічого постійнішого за тимчасове".

Нинішню штаб-квартиру НАТО у Брюсселі будували поспіхом після того, як Альянс був змушений залишити Париж через вихід Франції з військового командування Організації Північноатлантичного договору у 1966 році. Тоді з будівництвом впоралися за один рік!

Та від 1967 року кількість членів Альянсу майже подвоїлась.

Як наслідок, сьогодні майже п’ята частина офісного простору штаб-квартири розміщується у тимчасових будівлях.

До того ж, будівля не нова. Підтримувати її в належному стані коштує чимало, а дахи, що протікають під час злив, не надто вписуються в образ грізного Північноатлантичного альянсу, який так любить малювати російська пропаганда.

Рішення збудувати нову штаб-квартиру було ухвалене ще у 1999 році! Офіційно будівництво розпочалося лише у жовтні 2010-го (хоча до того на будівельному майданчику вже кілька років велися роботи), а передача недобудованої штаб-квартири від Бельгії до Альянсу відбулася у травні минулого року.

Першою до нової штаб-квартири переїхала знаменита "зірка НАТО" – у травні 2016 року. Ця скульптура, що перетворилася на такий собі символ Альянсу, стояла на старому місці з 1971 року.

Два роки тому, в 2016-му, мав відбутися і переїзд співробітників, однак не так сталося, як гадалося. Затримка частково пов’язана з амбітним планом побудови ІТ-системи, яка мала стати мозком для управління будівлею. Нова будівля має 60 тисяч сенсорних датчиків, які допомагають контролювати все – від температури у кімнатах до дверей.

Функціональність і екологічність

Нова штаб-квартира, де працюватимуть понад 4 тисячі співробітників і представників національних делегацій, розташована неподалік від старої (дві будівлі розділяє шосе, яке з’єднує Брюссель з аеропортом "Завентем"), на території, де колись знаходився перший міжнародний аеропорт Бельгії.

Площа, на якій розміщена нова штаб-квартира, становить 44 гектари. Єдине, у чому влада Бельгії обмежила будівельників – це висота, яка не могла перевищувати 32 метри.

Дизайн будівлі – невипадковий. Її архітектура з використанням великої кількості скла має на меті символізувати зціплені пальці двох рук і, з одного боку, демонструє єдність та захист, а з іншого – прозорість.

При цьому співробітники вже в передчутті того, як щодня проходитимуть щонайменше по шість кілометрів лише заради виконання поточних справ.

Особливим предметом гордості команди, яка займалася будівництвом нової штаб-квартири, є її екологічність.

Як наголошують у НАТО, нова штаб-квартира є на 30% енергоефективнішою за стару.

Скошені дахи на довгих частинах будівлі передбачають стік до спеціальних резервуарів дощової води, яка потім використовується в туалетах, для прибирання та поливу рослин. Таким чином вдається забезпечити 90% потреби і заощадити 16 тисяч кубометрів, або 20 басейнів з водою щороку.

Опалення у новій штаб-квартирі забезпечується завдяки геотермальній енергії, яка використовується для підігріву води взимку і охолодження влітку. Вода підводиться до стель офісів, що дозволяє підтримувати стабільну температуру на рівні 21°С протягом року з невеликими коливаннями.

Сонячна енергія теж використовується, але не для виробництва електроенергії, а для підігріву води.

Today we are celebrating #EarthDay! Discover how green the new #NATO headquarters in #Brussels are. pic.twitter.com/uEPg0PTbUu