Штаб-квартира НАТО без Украины: как Альянс переезжает в новый офис

Переезд – вещь зачастую неприятная и хлопотная, и нередко он отнимает гораздо больше времени, чем планировалось. А особенно когда речь идет о переезде (пусть даже просто через дорогу) такой громоздкой структуры, как штаб-квартира Североатлантического альянса.

27 апреля в штаб-квартире НАТО – еще в старой штаб-квартире – проходит очередная встреча министров иностранных дел стран Альянса. Обсуждать на ней будут подготовку к июльскому саммиту НАТО и актуальные вопросы повестки дня: все более агрессивное поведение России, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, политику открытых дверей Альянса (говорить будут в том числе и о желании Украины присоединиться к НАТО ).

Однако именно эта встреча еще даже до своего начала получила статус "исторической". Не за важные заявления или судьбоносные решения, а лишь благодаря тому факту, что она станет последней в старой штаб-квартире.

Переезд века

"Это будет наша последняя встреча в этом здании – штаб-квартире НАТО на протяжении последних 50 лет. Пока мы здесь находились, мы выросли из Альянса 15 стран в альянс 29-ти", – заявил накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Встреча министров обороны НАТО в июне будет проходить уже в новом здании. Переезд всех структур должен завершиться до 15 июня.

Пока же в стенах старой штаб-квартиры все дышит переездом – эта тема, кажется, сейчас даже популярнее, чем то, чем Альянс занимается по существу. А пресс-служба НАТО распространяет фотографии генсека, который пакует вещи и личные фото для переезда на новое место.

Между зданиями старой и новой штаб-квартир курсируют автобусы, перевозящие имущество и оборудование: этот маршрут сотрудники в шутку называют "ковром-самолетом".

Но при этом работа в организации не прекращается ни на минуту.

Для примера один из представителей НАТО привел 14 апреля – день, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар в Сирии. "Это был уикенд, суббота, переезд в разгаре. Делегации, персонал находились по обе стороны от дороги. Однако и Североатлантический совет для обсуждения ракетного удара состоялся, и переезд проходил по плану", – рассказал он.

Переезд длиною в 20 лет

Необходимость переезда в новое здание назревала давно.

Вообще история старой штаб-квартиры служит наглядной иллюстрацией фразы: "Нет ничего более постоянного, чем временное".

Нынешнюю штаб-квартиру НАТО в Брюсселе строили в спешке после того, как Альянс был вынужден покинуть Париж из-за выхода Франции из военного командования Организации Североатлантического договора в 1966 году. Тогда со строительством справились за один год!

Но с 1967 года число членов практически удвоилось.

Как следствие, сегодня почти пятая часть офисного пространства штаб-квартиры размещается во временных зданиях.

К тому же, поддержание старого здания в надлежащем состоянии обходится дорого, а крыши, протекающие во время ливней, не слишком соответствуют образу грозного Североатлантического альянса, который так любит рисовать российская пропаганда.

Решение построить новую штаб-квартиру было принято еще в 1999 году! Официально строительство началось только в октябре 2010-го (хотя до этого на строительной площадке уже несколько лет велись работы), а передача недостроенной штаб-квартиры от Бельгии Альянсу состоялась в мае прошлого года.

Первой в новую штаб-квартиру переехала знаменитая "звезда НАТО" – в мае 2016 года. Эта скульптура, ставшая неким символом Альянса, стояла на старом месте с 1971 года.

Два года назад, в 2016-м, должен был произойти и переезд сотрудников, но... Задержка частично связана с амбициозным планом построения IT-системы, которая должна была стать мозгом для управления зданием. В новом здании – 60 тысяч сенсорных датчиков, которые помогают контролировать все – от температуры в комнатах до дверей.

Функциональность и экологичность

Новая штаб-квартира, где будут работать более 4000 сотрудников и представителей национальных делегаций, расположена неподалеку от старой (два здания разделяет шоссе, ведущее из Брюсселя в аэропорт "Завентем"), на территории, где когда-то находился первый международный аэропорт Бельгии.

Площадь, на которой размещена новая штаб-квартира, составляет 44 гектара. Единственное, в чем власти Бельгии ограничили строителей – это высота, которая не могла превышать 32 метров.

Дизайн здания неслучаен. Его архитектура с использованием большого количества стекла символизирует сжатые пальцы двух рук, с одной стороны, демонстрируя единство и защиту, а с другой – прозрачность.

При этом сотрудники уже предвкушают, как каждый день будут проходить минимум по шесть километров только ради выполнения текущих дел.

Особым предметом гордости команды, которая занималась строительством новой штаб-квартиры, является ее экологичность.

Как отмечают в НАТО, новая штаб-квартира на 30% более энергоэффективна по сравнению со старой.

Скошенные крыши на длинных частях здания предусматривают сток в специальные резервуары дождевой воды, которая затем используется в туалетах, для уборки и полива растений. За счет этого удается обеспечить 90% потребности и сэкономить 16 тысяч кубометров, или 20 бассейнов с водой в год.

Отопление в новой штаб-квартире обеспечивается благодаря геотермальной энергии, используемой для подогрева воды зимой и охлаждения летом. Вода подводится к потолкам офисов, что позволяет поддерживать стабильную температуру на уровне 21°С в течение года с небольшими колебаниями.

Солнечная энергия тоже используется, но не для производства электроэнергии, а для подогрева воды..

Today we are celebrating #EarthDay! Discover how green the new #NATO headquarters in #Brussels are. pic.twitter.com/uEPg0PTbUu