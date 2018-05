Неукраїнський шлях до членства: як підштовхують до вступу в ЄС країни Західних Балкан

Західні Балкани – на роздоріжжі. Поки в Євросоюзі сперечаються про власну реформу, на Балканах зростає втома та зневіра у євроінтеграції. Та кілька спалахів нестабільності в регіоні протягом останнього року (а на додаток ще й помітне посилення впливу Росії!) змусили Брюссель активно взятися за балканський напрямок.

"Балканський саміт", що відбувся наприкінці минулого тижня у столиці Болгарії (ця країна нині головує в ЄС), став знаковим, навіть якщо від нього й не чекали прориву. Річ у тім, що востаннє лідери держав-членів ЄС та країн Західних Балкан збиралися разом аж 15 років тому!

Зустріч у Софії стала "самітом запевнень" для майбутніх членів ЄС.

Дорога до членства

У Брюсселі планують не лише збільшити фінансову підтримку для Західних Балкан, а й зробити діалог із ними системнішим. За приклад взяли досвід Східного партнерства, що проводить спільні саміти з ЄС кожні два роки. Отже, новий балканський саміт відбудеться вже у 2020 році у Хорватії, яка головуватиме в Євросоюзі у той час.

При цьому хорватське керівництво каже, що хотіло би зробити зустріч "самітом розширення", винісши на порядок денний приєднання до ЄС одного або кількох нових членів.

У квітні Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Албанією та Македонією. Очікується, що Рада ЄС підтвердить їхній старт у червні, хоча частина держав виступають за жорсткіші умови для перемовин.

Що ж до Сербії та Чорногорії, переговори з якими тривають з 2014 і 2012 відповідно, то Стратегія ЄС щодо Західних Балкан каже: вони можуть стати членами ЄС ще до 2025 року. Хоча це досить оптимістичний прогноз, зважаючи на повільну динаміку переговорів.

Та й завдання "членства понад усе" в ЄС перед собою не ставлять.

Наступного року – нові вибори до Європарламенту. Побоюючись зростання євроскептицизму, європейські лідери надзвичайно обережно говорять про можливість розширення Союзу. Але все одно, риторика щодо Західних Балкан якісно відрізняється від риторики щодо України, навіть коли йдеться про заяви друзів нашої держави.

I don’t see any other future for Western Balkans than EU. No alternative, no plan B. The Western Balkans are integral part of Europe and they belong to our community.