Неукраинский путь к членству: как подталкивают к вступлению в ЕС страны Западных Балкан

Западные Балканы – на распутье. Пока в Евросоюзе спорят о собственной реформе, на Балканах растет усталость и разочарование в евроинтеграции. Но несколько вспышек нестабильности в регионе за последний год (а в придачу еще и заметное усиление влияния России!) заставили Брюссель активно взяться за балканское направление.

"Балканский саммит", который состоялся в конце прошлой недели в столице Болгарии (эта страна сейчас председательствует в ЕС), стал знаковым, даже если от него и не ждали прорыва. Дело в том, что последний раз лидеры государств-членов ЕС и стран Западных Балкан собирались вместе аж 15 лет назад!

Встреча в Софии стала "саммитом заверений" для будущих членов ЕС.

Дорога к членству

В Брюсселе планируют не только увеличить финансовую поддержку для Западных Балкан, но и сделать диалог с ними системным. В качестве примера взяли опыт стран Восточного партнерства, проводящих совместные саммиты с ЕС каждые два года. Таким образом, новый балканский саммит состоится уже в 2020 году в Хорватии, которая будет председательствовать в Евросоюзе в то время.

При этом хорватское руководство говорит, что хотело бы сделать встречу "саммитом расширения", вынеся на повестку дня вопрос присоединения к ЕС одного или нескольких новых членов.

В апреле Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией. Ожидается, что Совет ЕС подтвердит их старт в июне, хотя часть государств выступают за более жесткие условия для переговоров.

Что же касается Сербии и Черногории, переговоры с которыми продолжаются с 2014 и 2012 годов соответственно, то Стратегия ЕС по Западным Балканам говорит: они могут стать членами ЕС еще до 2025 года. Хотя это достаточно оптимистический прогноз, учитывая медленную динамику переговоров.

Да и задачи "членства превыше всего" в ЕС перед собой не ставят.

В следующем году – новые выборы в Европарламент. Опасаясь роста евроскептицизма, европейские лидеры очень осторожно говорят о возможности расширения Союза. Но все равно, риторика в отношении Западных Балкан качественно отличается от риторики по Украине, даже когда речь идет о заявлениях друзей нашей страны.

I don’t see any other future for Western Balkans than EU. No alternative, no plan B. The Western Balkans are integral part of Europe and they belong to our community. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 травня 2018 р.

Но хотя европейские лидеры говорят о присоединении "всех балканских стран", перспектив быстрого запуска переговоров ни для Боснии, ни для Косова пока не видно. А с последним – ситуация особенно сложная.

Непризнанный кандидат

Подготовка к саммиту Западных Балкан стала настоящим испытание для болгарской дипломатии. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы собрать вместе все страны-участницы.

Существовала опасность, что государства-члены ЕС, не признающие Косово (Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния), откажутся от участия.

В конце концов, проблемной стала только Испания, которая еще не оправилась от каталонского референдума. Премьер Мариано Рахой категорически отказался сидеть за одним столом с лидером Косова Хашимом Тачи, фотографироваться или говорить с ним. После длительных переговоров Рахой согласился приехать в Софию и принять участие в неформальной встрече европейских лидеров накануне саммита, но не оставаться собственно на саммит.

В Сербии тоже сомневались в целесообразности участия в саммите из-за проблем с Косовом. Но после телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым президент Вучич согласился, заявив, что Сербия "не может нанести такой удар в спину Болгарии, которая всячески поддерживает страну".

В результате возникла парадоксальная ситуация.

Испания ушла с переговоров, потому что там был лидер Косова. А Сербия, которая считает Косово своей неотъемлемой частью, на саммит приехала.

Вучич пояснил, что Испания может позволить себе демарш, "поскольку уже является частью клуба". Сербия же не может настаивать на формальностях, когда речь идет о политических и экономических интересах государства.

Также из-за статуса Косова шли споры о тексте итоговой декларации. Согласия удалось достичь только после замены упоминания о балканских "государствах" на "партнеров". И подписали декларацию только страны-члены ЕС, чтобы избежать ситуации, когда подпись испанского премьера будет стоять рядом с подписью лидера Косова.

Россия – не альтернатива

Европейская интеграция для бывших югославских республик и Албании была логическим продолжением и конечной целью мирного процесса на Балканах. Но несмотря на длительные усилия ЕС, эти страны остаются нестабильными демократиями со слабой экономикой и неэффективными государственными институтами.

Один из самых болезненных вопросов – это организованная преступность, особенно ее тесная связь с властями стран региона.

Прошлогоднее исследование Balkan Barometers свидетельствует, что почти половина населения Западных Балкан хочет эмигрировать. Растет разочарование в реалистичности вступления в ЕС, особенно в Сербии и Боснии (больше всего европейскую интеграцию поддерживают в Албании и Косове).

Качественно изменить ситуацию призвана так называемая "софийская приоритетная программа", одобренная на саммите.

План действий включает ряд инфраструктурных проектов, создание региональной экономической зоны, включение стран в энергетической союз, снижение платы за роуминг, новые возможности для молодежи (в частности, благодаря удвоению финансирования Erasmus +) и другие инициативы. Ключевой идеей является соединение экономик и граждан Западных Балкан как с ЕС, так и между собой, что должно дать толчок экономическому развитию.

ЕС выделит средства на реализацию 11 транспортных проектов (дороги, железные дороги, порты) в размере 190 млн евро. Планируется, что эти инвестиции помогут привлечь еще до 1 млрд евро от международных финансовых учреждений. Речь идет о финансировании "Шоссе мира" (Ниш–Приштина–Дуррес), которое соединит Сербию, Косово и Албанию, и "Голубой автомагистрали" вдоль Адриатического побережья. Еще 30 млн евро предусмотрено на реализацию новой цифровой программы для Западных Балкан, предусматривающей инвестиции в широкополосную связь по всему региону.

Ключевым направлением сотрудничества остается безопасность – противодействие терроризму, оргпреступности и нелегальной миграции. Также в декларации говорится о совместном противодействии дезинформации и другим гибридным угрозам, однако без упоминаний о России. Европейские лидеры избегали публичного обсуждения российской роли.

Между тем саммит в Софии показал, что ни ЕС, ни страны Западных Балкан не ставят под сомнение европейское будущее региона.

Идея сотрудничества с Россией в качестве альтернативы ЕС не имеет никакого экономического обоснования.

Евросоюз является основным экономическим партнером для всех без исключения стран Западных Балкан.

Отсюда регион получает больше всего инвестиций – 72% от общего объема (из России – 4,6%). 73% торговли стран региона приходится на Европейский Союз, и лишь 4,8% – на Россию. Больше всего с Россией торгует Сербия, однако и для нее ЕС, бесспорно, является главным партнером, принимая 65% сербского экспорта (Россия – около 5%).

На итоговой конференции Дональд Туск особо подчеркнул, что новая программа помощи региону не является альтернативой вступлению в ЕС: "Это – возможность эффективнее использовать время... Я не вижу другого будущего для Западных Балкан, кроме как в составе ЕС. Альтернативы нет, "плана Б" нет". Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был не менее однозначен: "Наши друзья из Западных Балкан шаг за шагом приближаются к Европейскому Союзу – каждый в своем темпе".

Европейскую интеграцию Балкан в Брюсселе рассматривают как геостратегическую инвестицию в стабильную, сильную и объединенную Европу. А уже в июле в Лондоне состоится пятая ежегодная встреча лидеров Западных Балкан с отдельными странами-членами и представителями институтов ЕС, где будут говорить об экономике и безопасности.

Все понимают: очередное расширение нужно сделать максимально безболезненным для самого Евросоюза.

Автор: Дарья Гайдай,

аналитик-международник,

для "Европейской правды"