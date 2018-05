Неукраинский путь к членству: как подталкивают к вступлению в ЕС страны Западных Балкан

Западные Балканы – на распутье. Пока в Евросоюзе спорят о собственной реформе, на Балканах растет усталость и разочарование в евроинтеграции. Но несколько вспышек нестабильности в регионе за последний год (а в придачу еще и заметное усиление влияния России!) заставили Брюссель активно взяться за балканское направление.

"Балканский саммит", который состоялся в конце прошлой недели в столице Болгарии (эта страна сейчас председательствует в ЕС), стал знаковым, даже если от него и не ждали прорыва. Дело в том, что последний раз лидеры государств-членов ЕС и стран Западных Балкан собирались вместе аж 15 лет назад!

Встреча в Софии стала "саммитом заверений" для будущих членов ЕС.

Дорога к членству

В Брюсселе планируют не только увеличить финансовую поддержку для Западных Балкан, но и сделать диалог с ними системным. В качестве примера взяли опыт стран Восточного партнерства, проводящих совместные саммиты с ЕС каждые два года. Таким образом, новый балканский саммит состоится уже в 2020 году в Хорватии, которая будет председательствовать в Евросоюзе в то время.

При этом хорватское руководство говорит, что хотело бы сделать встречу "саммитом расширения", вынеся на повестку дня вопрос присоединения к ЕС одного или нескольких новых членов.

В апреле Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией. Ожидается, что Совет ЕС подтвердит их старт в июне, хотя часть государств выступают за более жесткие условия для переговоров.

Что же касается Сербии и Черногории, переговоры с которыми продолжаются с 2014 и 2012 годов соответственно, то Стратегия ЕС по Западным Балканам говорит: они могут стать членами ЕС еще до 2025 года. Хотя это достаточно оптимистический прогноз, учитывая медленную динамику переговоров.

Да и задачи "членства превыше всего" в ЕС перед собой не ставят.

В следующем году – новые выборы в Европарламент. Опасаясь роста евроскептицизма, европейские лидеры очень осторожно говорят о возможности расширения Союза. Но все равно, риторика в отношении Западных Балкан качественно отличается от риторики по Украине, даже когда речь идет о заявлениях друзей нашей страны.

I don’t see any other future for Western Balkans than EU. No alternative, no plan B. The Western Balkans are integral part of Europe and they belong to our community.