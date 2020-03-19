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Прем'єр Нідерландів заспокоїв громадян: запасів туалетного паперу вистачить на 10 років 

Четвер, 19 березня 2020, 15:17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив громадян, що їм не варто скуповувати рулони туалетного паперу в надмірних обсягах, адже запасів цього товару країні вистачить на 10 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

На тлі продуктової паніки у зв’язку з "коронавірусними обмеженнями" житель різних країн Європи, зокрема Нідерландів, масово скуповують туалетний папір. 

Нідерландський глава уряду Марк Рютте у четвер відвідав супермаркет в Гаазі, щоб поговорити зі співробітниками магазину та розпитати у них, як їм вдається впоратися зі споживчою панікою. 

Проходячи через супермаркет, Рютте спілкувався з покупцями, закликаючи їх триматись на відстані півтора метра один від одного. А також - не скуповувати туалетний папір. 

"Ми можемо випорожнятися 10 років", - сказав нідерландський прем’єр і засміявся.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу в Нідерландах закрили школи і бари, а до кофішопів вишикувалися черги. 

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Коронавірус Нідерланди
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